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07/03/2024   8:27 ص

“البلاستيك” المتراكم يرتبط بأمراض “القلب”

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ربطت دراسة حديثة، بين جسيمات البلاستيك متناهية الصغر‭ ‬الموجودة في الترسبات الدهنية التي تبطن الشرايين البشرية، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والوفاة.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون إيطاليون ونشرت في مجلة “نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين”، أن المرضى الذين لديهم جسيمات بلاستيكية مجهرية أو نانوية في أنسجة اللويحات لديهم أيضاً مستويات عالية من البروتينات الالتهابية في دمائهم التي تعرف باسم “تصلب الشرايين والسكتات القلبية.

وأشارت إلى أنه جرى العثور على هذه المواد البلاستيكية الدقيقة في مياه الشرب ومجموعة كبيرة من الأطعمة ومستحضرات التجميل والهواء. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن تلك الدراسة تعد الأولى من نوعها التي تربط الجزيئات متناهية الصغر بنتائج أمراض القلب والأوعية الدموية لدى البشر.

“البلاستيك” المتراكم يرتبط بأمراض “القلب”

طب وتداوي
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