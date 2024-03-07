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رياضة > عودة “بنزيما وجوتا” لتدريبات الاتحاد
07/03/2024   8:26 ص

عودة “بنزيما وجوتا” لتدريبات الاتحاد

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عاد الفرنسي كريم بنزيما، المحترف في صفوف الاتحاد، للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الأخدود في الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

كما شارك البرتغالي جوتا في التدريبات الجماعية للاتحاد اليوم بعد غيابه في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة أيضًا.

وكشفت مصادر لـ “سبورت 24” أن الثنائي بنزيما وجوتا، على أتم جاهزية لخوض مواجهتي الأخدود في دوري روشن و الهلال في دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الاتحاد فريق الأخدود مساء الجمعة المقبل، بمنافسات دوري روشن، قبل مواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الثاني عشر من مارس الجاري.

وغاب بنزيما عن مباريات الاتحاد الماضية بداعي الإصابة، قبل أن يبدأ اليوم الأربعاء المشاركة في التدريبات الجماعية.

عودة “بنزيما وجوتا” لتدريبات الاتحاد

رياضة
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