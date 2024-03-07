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رياضة > فحوصات طبية لــ”ركبة” سالم الدوسري
07/03/2024   8:24 ص

فحوصات طبية لــ”ركبة” سالم الدوسري

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خاض فريق الكرة الأول بنادي الهلال، أمس الأربعاء، التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الرياض، بمنافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي، والمقرر لها الجمعة المقبلة.

وشهدت تدريبات الهلال، اليوم الأربعاء، خضوع سالم الدوسري لفحص طبي في الركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الاتحاد مساء الثلاثاء، بلقاء الذهاب لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

كما عاد لتدريبات الهلال الجماعية اللاعب متعب الفراج بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به والانتهاء من التأهيل.

وواصل المدافع حسان تمبكتي برنامجه العلاجي والتأهيلي بالعيادة الطبية وصالة الإعداد البدني، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، وشمل مران الهلال تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا في مباراة الاتحاد بالأمس. وفق “سبورت 24”.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة 23، بفارق 9 نقاط كاملة عن غريمه النصر صاحب الوصافة.

فحوصات طبية لــ”ركبة” سالم الدوسري

رياضة
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