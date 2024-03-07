“النفط” يحافظ على “مكاسبه”

حافظت أسعار النفط (الخميس)، على المكاسب التي حققتها الليلة الماضية بعد بيانات تجارية صينية تبعث على التفاؤل، وأخرى أمريكية أظهرت زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام وسحب كبير من مخزونات الوقود.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 82.92 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 79.12 دولار للبرميل، وذلك إثر بيانات أظهرت نمو الواردات والصادرات الصينية بما يفوق التوقعات.
وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط ارتفعا بنحو 1% أمس (الأربعاء) بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي. وفق “أخبار 24”.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية (الخميس)، أن أكبر مستورد للخام في العالم سجل زيادة 5.1 % في وارداته في أول شهرين من 2024 على أساس سنوي إلى نحو 10.74 مليون برميل يوميا، وهي بيانات تعكس، تحسن التجارة العالمية وتعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده.