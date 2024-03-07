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جديد المحليات > يوميًا ..”ضخ” 9.7 مليون م3 مياه في “رمضان”
07/03/2024   3:59 م

يوميًا ..”ضخ” 9.7 مليون م3 مياه في “رمضان”

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أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك من خلال توزيع ما يزيد على (9.7) مليون متر مكعب يوميًا في جميع مناطق المملكة ومدنها بالفترة المقبلة، وذلك بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي المناطق وزوارها خلال شهر رمضان الذي عادة يشهد ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على المياه.

وأوضحت الشركة أنها استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها تضمن استمرار تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، مشيرة إلى أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز خدمات العملاء التي ستعمل بشكل مستمر لخدمتهم وتلبية متطلباتهم.

ولفتت النظر إلى أن خطة موسم رمضان لهذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة، مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة “الأشياب” ومحتوياتها بمختلف مدن المملكة ومحافظاتها.

وأشارت إلى استعداد الشركة لاستقبال طلبات العملاء من خلال القنوات الرقمية المتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية، أو من خلال الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (8004411110) لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال البلاغات، وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب. وفق “أخبار 24”.

ونوهت أنّ هناك تنسيقا مباشرا ومستمرا مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشريك الرئيس لإنتاج المياه في المملكة، وذلك لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمراريتها خلال شهر رمضان.

يوميًا ..”ضخ” 9.7 مليون م3 مياه في “رمضان”

جديد المحليات
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