“ضوابط” للتخييم والرعي بمحمية “المؤسس”

حظرت ضوابط التخييم في محمية الملك عبد العزيز الملكية استثمار مواقع التخييم أو تأجيرها للغير، محددة بداية أكتوبر موعداً لبدء التخييم، فيما ألزمت ملاك المواشي بعدم ممارسة أي نشاط آخر خلاف الرعي وترقيم الماشية حسب اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضحت الهيئة الضوابط، التي تهدف إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والحياة الفطرية من خلال تنظيم التخييم والرعي داخل النطاق الجغرافي للمحمية، استناداً إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء، وإلى نظام البيئة الصادر بموجب المرسوم الملكي.
وتضمنت ضوابط التخييم التي طرحتها الهيئة على منصة “استطلاع”، أن يبدأ موسم التخييم من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر أبريل من كل عام، وللهيئة تعديل أو تمديد فترة الموسم حسب تقديرها، ويكون لغرض الانتفاع الشخصي، ولا يجوز استثمار موقع التخييم أو تأجيره للغير أو بيعه أو استغلاله لغير الغرض المصرح له، ويلتزم المصرح له بوضع لوحة تعريفية بالمخيم عند المدخل الرئيسي للمخيم طبقاً للمواصفات التي تحددها الهيئة، على أن تحتوي على رقم التصريح وأي بيانات أخرى تحددها الهيئة، وتمنح الهيئة التصريح للتخييم داخل المحمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه، بحسب آلية التقديم خلال المدة المذكورة، على أن يقوم طالب التصريح بإرفاق صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة، وصورة استمارة المركبة، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب لمدة يومي عمل من تاريخ الاستلام.
كما تضمنت، تحديد الهيئة لمواقع ومساحات التخييم للمصرح له عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ووضع غرفة صرف صحي وإزالتها ودفن حفرتها قبل إخلاء الموقع وإعادة تسليمه للهيئة، ويتم إزالة المخلفات والنفايات ونقلها إلى المكان المخصص لها، ويكون استخدام مولدات كهرباء بخاصية كتم الصوت، وأعمدة إنارة لا يتجاوز ارتفاعها (2,5) متر، كما يلتزم باستخدام أسلاك كهربائية معزولة ضد المياه ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية، ويجب على طالب التصريح أن يوفر وسائل الأمن والسلامة حسب اشتراطات المديرية العامة للدفاع المدني، وعدم تعريض نفسه للخطورة أو الاقتراب من خطوط الضغط العالي، ومباني الخدمات العامة، والمنشآت العسكرية، أو المواقع المحظورة من قبل الهيئة، ويُمنع تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، ويجب السير أو القيادة على المواقع المذكورة وعدم شق طُرق جديدة وإثارة الأتربة.
ويُحظر على المصرح له بالتخييم المساس بجميع أنواع الكائنات الفطرية البرية أو بصغارها أو بيضها أو أعشاشها أو ملاجئها، أو قطع وإزالة الأشجار والنباتات، وعدم استخدام المواد الأسمنتية أو الحجرية في بناء الغرف والجدران، أو وضع سواتر وأقمشة على الجدران أو خرسانات وأسلاك شائكة، وتركيب مواد إنشائية وحفر آبار ثابتة للصرف الصحي.
ويجب أن يلتزم أصحاب المخيمات المصرحة من قبل الهيئة بدفع تأمين مالي لا يقل عن (20,000) عشرين ألف ريال، وإخلاء موقع التخييم عند انتهاء الفترة المحددة، وفي حال وجدت مخلفات، فيحق للهيئة الرجوع على المصرح له ومطالبته بإزالة المخلفات أو إصدار مخالفة بحقه.
وفيما يخص ضوابط الرعي، مكنت الهيئة الرعي في المحمية عدا النطاق المحدد وفقاً لهذه الضوابط، ويكون حصراً لأهالي المجتمع المحلي بالمحمية دون غيرهم، وأن تحدد الهيئة نطاق الرعي، وتقوم بتحديثه وتعديل الموقع كُلما لزم الأمر، ويحق لها منع الرعي لأي شخص خالف الأنظمة.
كما ألزمت أصحاب الماشية بترقيم الماشية حسب اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة، والرعي من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ويكون مالك الماشية مسؤول مسؤولية كاملة عن ماشيته أثناء الرعي، ويُخصص خيمة صغيرة أو غرفة متحركة “عزبة” لتواجد الراعي بجانب الماشية والحفاظ عليها، وتكون مخصصة لذلك فقط، ويجب التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، ويمنع دفنها أو إحراقها. وفق “أخبار 24”.
وكلفت المُفتش البيئي بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي وفق الإجراءات المتبعة بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتقوم الهيئة بتحديث وتعديل هذه الضوابط كلما لزم الأمر باعتماد الرئيس التنفيذي للهيئة، وتعتبر هذه الضوابط سارية وملزمة من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة.