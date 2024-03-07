تدشين “طرق” حيوية للباحة بـ”725 مليوناً”

شهدت منطقة الباحة تدشين عدد من المشاريع التنموية للطرق بإجمالي أطوال يبلغ 75 كم، وبتكلفة تُقدَّر بـ725 مليون ريال، لتسهيل تنقُّل المواطنين والمقيمين والسُيّاح، وتعزيز ترابط الباحة بالمناطق كافة.
دشن المشاريعَ الثلاثةَ أميرُ المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وعدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتضمّنت هذه المشاريع، استكمال ربط طريق بلجرشي العقيق وصولًا إلى طريق الملك عبدالعزيز بتقاطع الفلاح، بمسارين في كل اتجاه بقيمة 480 مليون ريال، ومشروع استكمال ربط الطريق الدائري بمدينة الباحة، بطول 3 كم ومسارين في كل اتجاه بتكلفة بلغت نحو 161 مليون ريال.
كما اشتملت أيضاً على مشروع استكمال الطريق الذي يربط المنطقة بطريق (الرياض/ الرين/ بيشة) وصولًا إلى كوبري العفيرية، بطول 32 كم وبقيمة إجمالية بلغت 84 مليون ريال، وذلك ضِمن المشاريع التنموية التي تعكس توفير أفضل البرامج التنموية تحقيقًا لرؤية 2030. وفق “أخبار 24”.
وكان أمير الباحة قد دشّن أمس مركز الزوار والمبيعات ومركز السياحة النحلية بمبنى جمعية النحالين التعاونية بالمنطقة، حيث شهد توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية وبنك التنمية الاجتماعية لدعم ممارسي العمل الحر.
كما دشّن برنامج السياحة النحلية الذي يستهدف زوار الجمعية من أبناء المنطقة ومن خارجها، بهدف تعريف الزائر بالنحل ومنتجاته وبجميع العمليات النحلية، مثل جمع العسل، وادارة النحل وفحص النحل والنباتات النحلية، وكيفيه فرز العسل وتعليبه وتغليفه.