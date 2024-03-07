أول “مصنع سعودي” للسيارات “الكهربائية” برابغ

كشفت شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، والشركة المُصنِّعة لمعدّات التكنولوجيا الأصلية، عن ترسية مشروع إنشاء “مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بقيمة تقارب 5 مليارات ريال، وذلك على شركة “قادة البناء الحديث” السعودية.
وسيشهد المشروع إنشاء البنية التحتية البلدية والمرافق الصناعية والإدارية على مساحة مليون متر مربع، وإجمالي مسطح بناء يقارب 530 ألف متر مربع، وسيتضمن المجمع الصناعي عدة مناطق شاملة لجميع مراحل صناعة السيارات الكهربائية، منها منطقة كبس المكونات الرئيسية للسيارة، ومنطقة تشكيل الهيكل الرئيسي، والطلاء ومنطقة تجميع كامل مكونات السيارات، إضافةً إلى مناطق مخصصة للعمليات اللوجستية، وإدارة المخلفات، إلى جانب مستودعات التخزين، والمكاتب، ونظام لمعالجة المياه ومضمار خاص لتجربة السيارات.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “سير” “جيم ديلوكا”، أن المشروع يستهدف معلمًا صناعيًا رائدًا، ليس على مستوى المنطقة فحسب، وإنما على مستوى العالم، وذلك لما يوفره من مرافق وتقنيات ومعدات ومساحاتٍ للعمل، والتي تأتي بالشراكة مع شركات عالمية رائدة، مثل: “در”، و”شولر”، و”سيمنس” وغيرها، ويعد التعاقد كخطوات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، وتنمية المحتوى المحلي.
وأوضح “جيم”، أن تطوير مجمع “سير”، يعد أحد مسارات العمل التي تعمل عليها الشركة منذ الإعلان عن إطلاقها، ويأتي بالتوازي مع تصميم وهندسة السيارات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للعمليات الإدارية والهندسية، وبناء القدرات البشرية، وتصميم تجربة مميزة للعملاء، فضلًا عن التنمية القطاعية والشراكات الاستراتيجية، ومن أبرزها عضوية “جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية”، وعضوية “الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات”، اللتان أُعلن عنهما خلال “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”، في نسخته الثانية لعام 2024.” وفق “أخبار 24”.
والجدير بالذكر أن شركة “سير” هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية في المملكة، وهي نتاج مشروعٍ مشتركٍ بين صندوق الاستثمارات العامة، وشركة “فوكسكون”، أُطلِق في شهر نوفمبر 2022 بهدف تمكين قطاع صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الساعية إلى التنمية المستدامة.