“ليب 24” يرفع الإشغال بفنادق الرياض إلى “99%”

أكّد رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيصل الخميسي، أن النسخة الثالثة من “مؤتمر ليب 2024” التي أُسدل الستار عليها اليوم، استقبلت 50 ألف ضيف من خارج المملكة، بإجمالي زوار بلغ 215 ألف زائر خلال 3 أيام فقط.
ولفت الخميسي في كلمته في الحفل الختامي للمؤتمر، إلى أن “ليب 2024” أصبح رسمياً أكثر المؤتمرات التقنية حضوراً في العالم، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال في فنادق الرياض وصلت إلى 99%.
وأضاف أن الجولات الاستثمارية لرواد الأعمال والصناديق والشركات تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال أيام المؤتمر، كما تجاوزت العوائد ذات الصلة بمجالات الضيافة والطيران في الفنادق بالرياض 500 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري. وفق “أخبار 24”.