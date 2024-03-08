أول “قانون” ليزر بالعالم بمتحف “عرّاب المارشالات السعودية”

احتفل متحف مركز طارق عبد الحكيم، المعروف بأنه أول من ألف موسيقى المارشالات العسكرية السعودية، التي ترافق صفوف المجندين والجيوش، بتدشين أول آلة قانون ليزر في العالم معروضة في الغرفة التفاعلية الجديدة، خلال مهرجان عائلي تفاعلي فريد من نوعه، يستمر يومين في منطقة جدة التاريخية “البلد”.
وشهد المهرجان عروضًا موسيقية حية على السطح الخارجي للمقهى الجديد في المتحف، ومسيرة لفرق الفنون الأدائية التقليدية في جدة البلد، كما أُقيمت ألعاب وأنشطة الكرنفال.
وتصدر آلة القانون الليزرية، المقترنة بأشعة الضوء محل الأوتار المادية، نغمات عربية جميلة ومبتكرة، وهو ما جعل هذا الحدث يقدم فرصة رائعة للجمهور لخوض تجربة موسيقية مميزة واستكشاف غرف التفاعل المذهلة في المتحف.
ومن المقرر أن تعزف الأوركسترا ونخبة موسيقيين موهوبين في المملكة “مارش المنطقة الغربية”، هذه المقطوعة الموسيقية الفريدة من نوعها، بتأليف الموسيقار طارق عبد الحكيم، والتي لم تُعزف منذ أكثر من 50 عامًا، وهي جزء من أرشيفه الموسيقي الخاص. وفق “أخبار 24”.
وكانت هيئة المتاحف قد افتتحت مركز طارق عبد الحكيم في ديسمبر 2023. المستمد من إرث الموسيقار الكبير، ويهدف إلى الحفاظ على الموسيقى والفنون الأدائية والتراث الثقافي غير المادي للمملكة.