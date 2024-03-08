“SRMG Labs” تحصد 3 جوائز بمهرجان “دبي لينكس”

فازت «SRMG Labs»، ذراع الابتكار في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، بثلاث جوائز خلال حفل مهرجان «دبي لينكس» الدولي للإبداع 2024. وهي أكبر فعالية سنوية تنظّمها “كان ليونز” (Cannes Lions)، لتحتفي بالأعمال الإبداعية في مجال الإعلام والإعلانات، وتكرّم المبدعين والمؤسسات الإبداعية في الإعلام والاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حصدت SRMG Labs جائزتين ذهبيتين عن فئتي الأنشطة الخارجية والمطبوعات في حملة «الملاعب المطبوعة» لصالح «صحيفة الرياضية». كما حصدت جائزة فضية عن فئة التسويق المبتكر للعلامات التجارية وذلك عن حملة «عقول مظلمة» لصالح «الشرق ديسكفري».
يُذكر أن «عقول مظلمة» هو أول برنامج من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتطرّق بعمق إلى جرائم مروّعة ارتكبها قتلة متسلسلون، متعمّقاً بالأساليب والدوافع والتعقيدات النفسية والمجتمعية المحيطة بتلك الحالات الإجرامية.
وبدلاً من استخدام النهج التقليدي للحملات الترويجية، ابتكرت SRMG Labs أسلوباً شيّقاً من خلال التعاون مع العديد من وكالات الإعلان المحلية في بيروت، حيث تعمّدت تلك الوكالات نشر إعلاناتها الخارجية في بعض أحياء المدينة بحروف منقوصة، دلالة على السرقة أو التخريب. ما لفت نظر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، واسترعى انتباه المارّة وأثار فضولهم. ثم جاء إعلان «الشرق ديسكفري» عن برنامجها الجديد “عقول مظلمة” ليجيب عن تلك التساؤلات والتكهّنات.
أما حملة «الملاعب المطبوعة»، والتي ابتكرتها أيضاً SRMG Labs لصالح «صحيفة الرياضية» التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG تزامناً مع يوم الصحة العالمي 2023، فكان هدفها التشجيع على ممارسة الرياضة والتوعية بفوائدها عبر تحويل بعض الأماكن العامة داخل المدن السعودية إلى ملاعب رياضية مصغّرة يمكن اللعب عليها، مثل ملاعب كرة القدم، والسلة، وغيرها من الرياضات. كما جاءت استجابة لتعزيز الثقافة المجتمعية التي ينتهجها برنامج «جودة الحياة» المنبثق عن «رؤية السعودية 2030»، والرامي إلى تقليل معدلات السمنة من خلال زيادة المشاركة في الرياضات وألعاب القوى.
وتعليقاً على تلك الجوائز القيّمة، عبّر فادي مروه الرئيس التنفيذي الإبداعي في SRMG ومدير عام SRMG Labs عن «فخره بفريق SRMG Labs المبدع والمتفاني»، معتبراً أن الفوز بهذه الجوائز في مهرجان إبداعي مرموق كمهرجان «دبي لينكس» هو «شهادة على براعتنا والتزامنا بدفع عجلة الابتكار والإبداع في الإعلام والاتصال». وفق “أخبار 24”.
وأضاف مروه: «في زمن التطور التقني الهائل، تتعاظم الحاجة إلى حملات إعلانية غير تقليدية، تلامس بذكاء وإبداع فضول المتابعين وتطلُّعاتهم المتبدّلة والمتسارعة. وهذا ما جسّدته حملتَا “عقول مظلمة” و”الملاعب المطبوعة” بفضل فريق مبدع لديه القدرة على خلق تجارب مؤثرة يتردّد صداها عالياً لدى المتابعين. وهذا التكريم يمثّل حافزاً لتسخير إمكانياتنا وقدراتنا في تشكيل مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى من خلال الإبداع لإيصال قصصنا إلى كافة أنحاء العالم».
ومنذ بداياتها في عام 2022، تمكّنت SRMG Labs من حصد الجوائز القيّمة حيث فازت بالجائزة الذهبية في حفل جوائز دبي لينكس العام الماضي عن حملتها لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
وفي حين أن إستراتيجية العمل التي تبنّتها SRMG Labs مع بداية تأسيسها تمحورت حول تلبية متطلّبات شركاء المجموعة الداخليين، إلا أن أعمالها تطورت اليوم لتعزيز التعاون وخدمة الشركاء الخارجيين أيضاً في المملكة والمنطقة بشكل متكامل.
وفي عام 2023 تعاونت SRMG Labs مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض (RCRC) لتطوير الحملة الترويجية لترشيح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، والتي تُوّجت بفوز الرياض في استضافة هذا الحدث الهام. وتأتي تلك الإنجازات ضمن تعزيز أُطُر التعاون مع أبرز الشركاء الخارجيين، والالتزام في الوقت نفسه بتحقيق رؤيتها الطموحة لتعزيز مكانتها كأفضل مقدّم للخدمات المتكاملة في المنطقة بحلول عام 2025.
يمثّل مهرجان «دبي لينكس» الدولي للإبداع، منصّة رائدة للتميّز الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يجمع تحت سقف واحد صنّاع القرار في قطاعات التسويق الإبداعي والمتحدثين العالميين والمواهب الشابة.