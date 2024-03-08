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رياضة > “غاياردو”: لن أعلق على التحكيم
09/03/2024   2:34 ص

“غاياردو”: لن أعلق على التحكيم

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أكد المدير الفني لفريق الاتحاد مارسيلو غاياردو، أنه لن يعلق على التحكيم خلال مباراة فريقه أمام الأخدود، مشيرا إلى أن هذه طبيعته.

فاز الاتحاد على ضيفه الأخدود 1/2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء “الجمعة” ضِمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال غاياردو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه لو كان هناك استدعاء للاعبين الشباب للمنتخب الأولمبي سيكون ذلك صعبا على الفريق؛ لأن لديهم قائمة محدودة وستكون مشكلة له في فترة كأس السوبر السعودي.

وأضاف، أن لديه 4 لاعبين شباب يتنافسون داخل التشكيلة وغيابهم سيكون ميزة للفرق التي تنافسه وصعب عليه، مؤكدا أنه يحترم المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال.

وأوضح، أن العلاقة بينه وبين الفرنسي كريم بنزيما طبيعية، مشيرا إلى أن اللاعب هو محترف وهم محترفون.

وأشار إلى أن اللاعب يتدرب مع الفريق وشارك في وقت سابق، لافتا إلى أنه ينتظر جاهزيته للمشاركة، وهو لاعب مهم. وفق “سبورت 24”.

وأكد أنه لا يعرف موقف بنزيما من المشاركة في مواجهة الهلال من عدمها، لكنه يتعافي.

“غاياردو”: لن أعلق على التحكيم

رياضة
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