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رياضة > “عاشور”: زوجتي و”حماتي” سر مشاركتي أمام الزمالك
09/03/2024   2:33 ص

“عاشور”: زوجتي و”حماتي” سر مشاركتي أمام الزمالك

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كشف إمام عاشور لاعب الأهلي المصري عن مفاجأة بشأن حدث مفاجئ كاد يهدد مشاركته أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

وقاد إمام عاشور لاعب الأهلي فريقه للتتويج بكأس مصر بعد الفوز على الغريم التقليدي وفريقه السابق الزمالك في المباراة التاريخية التي أقيمت مساء الجمعة في الرياض.

وقال عاشور في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “ارتفعت درجة حرارتي قبل 3 أيام من المباراة وكنت مهددًا بعدم المشاركة، لكن دعم زوجتي ووالدتها ووقوفهما بجانبي خلال فترة المرض جعلني أتعافى سريعًا وأشكرهما على هذا الدعم”. وفق “سبورت 24”.

وأضاف: “لم نكن في حالة جيدة خلال بعض أوقات المباراة لكن لعبنا حتى آخِر دقيقة وتمكنّا من تحقيق الفوز”.

“عاشور”: زوجتي و”حماتي” سر مشاركتي أمام الزمالك

رياضة
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