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رياضة > في السعودية.. رونالدو “أهلاوي” وتوتي “زمالكاوي”
09/03/2024   2:29 ص

في السعودية.. رونالدو “أهلاوي” وتوتي “زمالكاوي”

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شهدت الليلة التاريخية على أرض الرياض حيث نهائي كأس مصر، مفاجآت مدوية أبرزها تلك التي شهدتها الثواني الأخيرة قبل بداية اللقاء، حيث دخل أسطورة التدريب البرتغالي جوزيه مورينيو حاملًا الكأس ورفقته الأسطورتين، البرازيلي رونالدو والإيطالي فرانشيسكو توتي.

ودخل رونالدو مرتديًا قميص فريق الأهلي، فيما ارتدى الأسطورة الإيطالي فرانشسكو توتي الذي ارتدى قميص الزمالك.

ويحتضن ملعب “الأول بارك” اليوم الجمعة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والذي يقام لأول مرة في تاريخه خارج الأراضي المصرية. وفق “سبورت 24”.

وتزينت مدرجات الأول بارك بشعاري الأهلي والزمالك، حيث تم تجهيز 25 ألف شال وعلم للفريقين، علمًا بأن سعة الملعب 50% لكل فريق.

في السعودية.. رونالدو “أهلاوي” وتوتي “زمالكاوي”

رياضة
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