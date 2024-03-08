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رياضة > الأهلي بطلاً لكأس مصر في الرياض
09/03/2024   2:33 ص

الأهلي بطلاً لكأس مصر في الرياض

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توج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر، اثر فوزه على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2/0، في ديربي القاهرة الذي احتضنه ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

سجل هدفي الأهلي إمام عاشور في الدقيقة 86 من عمر المباراة، في شباك حارس الزمالك محمد عواد، وعزز محمد مجدي أفشة بالهدف الثاني مع الدقيقة 90 3.

وحقق الأهلي لقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي و الـ 39 في تاريخه، مستمرًا في الرقم القياسي في عدد التتويجات باللقب. وفق “سبورت 24”.

الأهلي بطلاً لكأس مصر في الرياض

رياضة
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