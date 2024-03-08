“الصحة العالمية” تعتمد جدة “مدينة صحية”

صدرت عن منظمة الصحة العالمية شهادة اعتماد مدينة جدة “مدينة صحية”، كأول مدينة كُبرى في الشرق الأوسط، بعد استيفائها معايير المدن الصحية المطبقة من قبل المنظمة.
وتسلم نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، شهادة الاعتماد، من وزير الصحة فهد الجلاجل، رافعاً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين؛ نظير الدعم الذي تحظى به كافة القطاعات في المنطقة، ما أثمر عنه حصد التميز في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن ذلك برهان جليّ على أن الاهتمام بالإنسان أولوية وتحقيق التنمية المستدامة محل عناية.
ونوه الأمير سعود بأن هذا المنجز جاء بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة، والمتابعة الدائمة والمباشرة من لدن أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، الذي كان له الأثر الكبير في تحفيز جهود القطاعات وتضافرها لنيل الاعتماد.
كما ثمّن للجهات والأفراد ما بذلوه من جهود على مدار عام ونصف لتحقيق هذا المنجز الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع صحي وبيئي يتمتع بمقوّمات جودة الحياة.
وفق “أخبار 24”.