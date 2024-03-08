نسبة 95% شرط لاستخدام وصف “منتج عضوي”

حظرت اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية، استخدام وصف “عضوي”، واستخدام الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية، في المبيعات وعلى المنتجات التي تكون مكوناتها العضوية أقل من 95%.
وحددت اللائحة ضوابط دقيقة تتعلق بالتغذية والتربية والرعاية الصحية والمنشآت التي تمارس الإنتاج العضوي، الذي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثياً أو مواد مشتقة منها.
وحظرت اللائحة، استخدام الإشعاع المؤين في معاملة الأغذية أو الأعلاف العضوية، أو المواد الخام المستخدمة في الغذاء أو العلف العضوي، والكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها في الإنتاج العضوي للغذاء والعلف، والمضافات أو مساعدات التصنيع.
كما منعت اللائحة استخدام المواد المصنعة من المواد غير المتجددة، والمدخلات التي تم الحصول عليها بواسطة الوسائل الضارة بالبيئة، إضافة إلى حظر المدخلات التي تحتوي على مستويات عالية من الملوثات البيئية، كالمعادن الثقيلة والنظائر المشعّة ومتبقيات المبيدات وغيرها من الملوثات. وفق “أخبار 24”.
وشددت على ألا تكون مكونات المدخل معدلة وراثياً أو مكوناته مشتقة من مواد معدلة وراثياً، وأن يكون المنتج النهائي للمدخل خالياً من المسببات المرضية (الفطرية والبكتيرية والفيروسية والنيماتودية وغيرها من المسببات) الضارة بالنبات، وأن يكون المنتج النهائي للمدخل خالياً من الآفات الحشرية والحيوانية وبذور الحشائش.
وهددت اللائحة بمعاقبة كل مَن يرتكب أياً من المخالفات الآتية: بيع منتجات غير عضوية على أنها منتجات عضوية، أو تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية، وبيع منتجات أثناء فترة التحول على أنها عضوية، إضافة إلى استخدام بذور أو شتلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية، وتسويق مدخلات إنتاج للاستخدام في الزراعة العضوية وهي غير مطابقة لهذا الدليل، ومخالفة جهة التوثيق لأي من مواد وأحكام النظام واللائحة التنفيذية والدليل.