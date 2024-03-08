“منيرة الرشيد” رئيساً للمكاتب الإقليمية بـ”الجمارك العالمية”

أقرّت منظمة الجمارك العالمية، انتخاب منيرة الرشيد رئيساً لشبكة المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات للعامين المقبلين (2025 – 2026م)، كأول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.
جاء ذلك خلال الاجتماع العالمي الـ31 للمكاتب الإقليمية، الذي عُقد مؤخرًا بمقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بعد تولي الرشيد منصب نائب الرئيس إضافةً إلى منصبها حاليًا كمديرة للمكتب الإقليمي لتبادُل المعلومات في الشرق الأوسط (RILO ME) بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأوضحت المنظمة أن انتخاب الرشيد للمنصب يأتي نظير إسهامات المكتب في تحقيق مستهدفات المنظمة بالشرق الأوسط ، إضافةً إلى تمثيل 11 مكتبًا محليًا تابعًا للإقليم في جميع الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل، والمتابعة والإشراف على المكاتب المحلية التابعة للإقليم. وفق “أخبار 24”.
ويتضمن دور الرئيس الإقليمي الاطلاع على سير وتقدُّم الأعمال، وتقديم الدعم والتعاون مع المكاتب المحلية والمكاتب الإقليمية النظيرة وجهات إنفاذ القانون الأخرى؛ إلى جانب تقديم ورش عمل تدريبية للمكاتب المحلية على أنظمة مكافحة التهريب الجمركي وتطبيقاتها، في سبيل رفع جودة البيانات المرتبطة بمكافحة التهريب، ولإرساء قاعدة بيانات موثوقة لمنسوبي الجمارك حول العالم، وتحسين تصنيف المكاتب الإقليمية على المستوى العالمي.
وتُعَدّ الرشيد من الكفاءات الوطنية ذات الخبرة العلمية والعملية الواسعة التي تمتد لما يقارب 20 عامًا، في مجالات تحفيز وإدارة التغيير من خلال تعزيز الشراكات الإستراتيجية، إضافةً إلى سجلها الحافل بالنجاح في التحوُّل التنظيمي والرقابة التشغيلية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتوجيه الكفاءات الماهرة لتحقيق الأهداف والتغلب على التحديات الجديدة.