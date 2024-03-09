الخريجي بـ”خليجية ملهمة”: “المرأة” شريكة التنمية

ترجمت المملكة في احتفال المرأة الخليجية بيوم المرأة العالمي، حرصها على حماية حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها ودعمها في كافة المستويات، من خلال استعراض المكانة التي وصلت إليها المرأة السعودية وأصبحت فيها شريكاً أساسياً في مسيرة التحول والتطور والنمو في مختلف المجالات.
وأكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال الاحتفال، أن المملكة حريصة على وضع تمكين المرأة ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، وذلك تعزيزاً لرسم خطة وطنية شاملة لكافة أفراد المجتمع في جميع القطاعات.
وأشاد بما قدمته الإرادة السياسية لحكومات دول الخليج من إنجازات كبيرة بمجال تمكين المرأة الخليجية على مستوى صناعة القرار وعلى جميع المستويات، مشجعاً كافة الجهود لتناغم المرأة الخليجية بأفضل السبل والفرص بكافة المجالات سعياً لوصولها إلى أعلى الأماكن والمستويات، كما نوه إلى أهمية دور المرأة الخليجية البارز والمؤثر في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومساهمتها بالدفع إلى آفاق أوسع. وفق “أخبار 24”.