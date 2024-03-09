” أبل” تسهل انتقال البيانات لـ “أندرويد”

تخطط شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون، لإضافة خيارات جديدة تتيح إمكانية نقل البيانات بسهولة إلى هواتف أندرويد، وذلك بحلول عام 2025.
وأوضحت وثيقة للشركة، أن ذلك يشمل استخدام إمكانية نقل البيانات من آيفون إلى جهاز آخر غير تابع للشركة، وذلك إلى جانب دعم متاجر التطبيقات البديلة، وشروط العمل الجديدة لمطوري التطبيقات في الاتحاد الأوروبي، وشاشات اختيار متصفح الهاتف.
يأتي ذلك ضمن خطة امتثال أبل لقانون الاتحاد الأوروبي الجديد الهادف إلى زيادة المنافسة في النظام البيئي للتطبيقات من خلال مطالبة أبل بتخفيف قبضتها على متجر التطبيقات و iOS.
ويستطيع المستخدمون الآن استخدام تطبيق Switch to Android من جوجل لنقل المحتوى المهم، مثل جهات الاتصال والتقويمات والصور ومقاطع الفيديو والرسائل والمزيد إلى جهاز أندرويد، مع أنهم قد يفقدون بعض البيانات، كما يجب على المستخدمين تعطيل iMessage للتحقق من وصول رسائل جديدة إلى أجهزة أندرويد. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة تجنبت التأثير المالي المحتمل لقانون الأسواق الرقمية في أعمالها من خلال إضافة رسوم جديدة للمطورين الذين يرغبون في التحول إلى قواعد قانون الأسواق الرقمية.
ويمكن للمستخدمين الآن طلب نقل صور آيكلاود إلى صور جوجل أو تنزيل البيانات المختلفة التي جمعتها تطبيقات أبل، مثل: الملاحظات، والتقويم، وجهات الاتصال، والخرائط، والبريد، والإشارات المرجعية لمتصفح سفاري وقائمة القراءة والمزيد.