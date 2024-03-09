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09/03/2024   11:51 ص

علاج “فعال” يواجه البدانة

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يحمل علاج جديد بشرى سارة لمن يعانون البدانة مقارنة بالعلاجين “أوزمبيك” و”ويغوفي”، حيث أظهرت نتائج مخبرية أولية فقدان الوزن إلى 13% خلال ثلاثة أشهر مع استخدام دواء “الأميكريتين”.

وبحسب مجموعة “نوفو نورديسك” الدنماركية للصناعات الدوائية، فإن تلك النتائج تم الوصول إليها بعد تجربة سريرية أجريت على 16 شخصاً والتي أظهرت فقداناً للوزن بنسبة 6% تقريباً خلال فترة مماثلة مع علاجي “أوزمبيك” و”ويغوفي”.

ويحاكي الأميكريتين الهرمون الذي تفرزه الأمعاء (جي ال بي-1، GLP-1، أي الببتيد الشبيه بالغلوغاكو 1)، الذي يحفز إفراز الأنسولين ويوفر الشعور بالشبع. وفق “أخبار 24”.

ويتوقع ظهور نتائج تجربة أجريت على حقن من الأميكريتين في عام 2025 لمعرفة مدى فعاليته، خاصة أن البدانة تمثل مشكلة صحية عالمية، وعامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وبعض أنواع السرطان والمضاعفات.

علاج “فعال” يواجه البدانة

طب وتداوي
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