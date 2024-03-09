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09/03/2024   11:55 ص

المقاطع “الطويلة” تتاح بأجهزة التلفزيون الذكية

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تعتزم منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، إتاحة مقاطع الفيديو الطويلة على أجهزة التلفزيون الذكية في ظل توجه شركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لإطلاق تطبيق تلفزيوني لمستخدمي “أمازون” و”سامسونج”.

وخلال الفترة الأخيرة، طرحت المنصة إصداراً مبكراً من مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية لبعض المستخدمين، بعدما جرى تحويله إلى تطبيق فائق “سوبر” يقدم خدمات تتراوح من المراسلة إلى المدفوعات ومن نظير إلى نظير.

وقال “ماسك”، عبر حسابه على موقع “إكس”، إنه قريباً يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بالمنصة على أجهزة التلفزيون الذكية مباشرة. وفق “أخبار 24”.

المقاطع “الطويلة” تتاح بأجهزة التلفزيون الذكية

مال وأعمال
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