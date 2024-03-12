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رياضة > أحداث “مؤسفة” بعد نهاية مواجهة “النصر والعين”
12/03/2024   8:36 ص

أحداث “مؤسفة” بعد نهاية مواجهة “النصر والعين”

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شهد ملعب الأول بارك اشتباكات قوية بين لاعبي النصر والعين الإماراتي بعد نهاية مباراة الفريقين التي حسمها الفريق الإماراتي بركلات الترجيح.

وفور انتهاء اللقاء دخل لاعبون في الفريقين في اشتباكات داخل أرض الملعب قبل أن يتدخل أمن الملعب وبعض اللاعبين من الجانبين لفض الاشتباك.

وودع النصر منافسات دوري أبطال آسيا بالخسارة بركلات الترجيح بعد سيناريو درامي تمكن خلاله النصر من الفوز في الوقت الإضافي بنتيجة 4-3 ليعادل نتيجة مباراة الذهاب التي كان قد حسمها العين بالفوز 1-0.

وينتظر العين في نصف النهائي الفائز من مجموع مباراتي الهلال والاتحاد واللذين سيلتقيان الثلاثاء في جدة لحساب إياب ربع النهائي، علمًا بأن الهلال كان قد حسم موقعة الذهاب بالفوز 2-0. وفق “سبورت 24”.

أحداث “مؤسفة” بعد نهاية مواجهة “النصر والعين”

رياضة
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