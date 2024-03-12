“5 نصائح” لنظام غذائي صحي للطلاب في رمضان

نصحت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، بضرورة اتباع 5 تدابير مهمة من أجل الوصول إلى نظام غذائي صحي للطلاب في رمضان، بما يوفر العناصر الغذائية الضرورية لنمو الدماغ والجسم والتي يؤدي نقصها إلى التأثير في الاستيعاب والتركيز.
وأوضحت أنه يجب على الطالب شرب كميات كبيرة من الماء على فترات متفرقة في ساعات المساء، فقلة نسبة المياه في الجسم تؤدي إلى قلة التركيز وقد توصل إلى الجفاف.
وذكرت “سعود الطبية” أنه عند الإفطار يجب البدء بتناول كمية مناسبة من التمر الذي يعد مصدرًا جيدًا للطاقة وشرب كوب من الماء وتناول الشوربة التي يفضل احتواؤها على البروتين كاللحم أو العدس وأيضًا الخضراوات، ثم تناول الطعام تدريجيًّا على مراحل، فتناوله مرة واحدة يسبب الشعور بالخمول.
ودعت إلى تناول المكسرات الطازجة وغير المحمصة وغير المملحة لاحتوائها على الدهون المفيدة للذاكرة، وفيتامين هـ وفيتامين ب، وأيضًا الحفاظ على عدد ساعات النوم المناسبة لعمر الطالب التي تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات لأن نقصه يضعف التركيز.
ونبّهت على أهمية التقليل من شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية وتجنب مشروبات الطاقة، إذ إنها تعيق عملية امتصاص الحديد النباتي وتزيد من التوتر والقلق وكمية الكافيين العالية، وقد تبقي الطالب يقظًا ولكنه مشتت التركيز، واستبدالها بالمشروبات المغذية مثل النعناع واليانسون والزنجبيل والقرفة و الألبان والعصائر الطازجة.
وشددت على ضرورة أن تحتوي وجبة السحور على جميع المغذيات الرئيسية كخبز الحبوب الكاملة والبروتين مثل الجبن أو اللبن والفيتامينات الموجودة في المكسرات والفواكه و الخضراوات. وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل، نصحت “سعود الطبية” باتباع عدة تدابير للتغلب على صعوبة النوم في رمضان، وهي أخذ حمام دافئ، والالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ، وقراءة القرآن الكريم أو أي كتاب مفضل، وتجنب مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة المحمولة في غرفة النوم، الابتعاد عن شرب الكافيين قبل النوم بـ 4-6 ساعات، أو تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم مباشرة.
وحثت المدينة، على ضرورة الحرص على ممارسة النشاط البدني فترة المساء كنصف ساعة من المشي ولمدة خمس أيام في الأسبوع والتي تفيد في تحسين صحة الجسم، كما أنها تساعد في التجنب من مخاطر الخمول البدني.