تطبيق لمشاركة الصور من”تيك توك” قريباً

كشفت مواقع تقنية متخصصة، أن منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة “تيك توك” تعمل حاليا على تطوير تطبيق جديد من شأنه السماح للمستخدمين بمشاركة الصور.
وذكرت المواقع أنه من المقرر أن تطرح المنصة تطبيقها المسمى TikTok Photos خلال وقتٍ قريب، حيث تم رصد الأكواد الخاصة به في الإصدار الأخير من تطبيق “تيك توك” الأساسي.
ووفق المصادر ذاتها، فإن التطبيق الجديد سيساعد المستخدمين على الوصول إلى أشخاص آخرين ذوي تفكير مماثل يستمتعون بمنشورات الصور.
وتزامنا مع التطبيق الجديد، سيتيح أحد الخيارات في تطبيق “تيك توك” الأساسي أيضًا للمستخدمين إمكانية مزامنة منشورات الصور بين الملفات الشخصية للمستخدمين في التطبيق الأساسي والتطبيق الجديد. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “تيك توك” تعد أشهر المنصات على الإنترنت لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، وهي في طريقها إلى منافسة تطبيقات مشاركة الصور أيضًا مثل “إنستجرام” اعتمادًا على الشعبية الجارفة له في معظم دول العالم.