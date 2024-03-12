سمو محافظ الخرج يدشن البرامج الرمضانية القرآنية لجمعية ارتق لتحفيظ القرآن الكريم بالخرج

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبد العزيز محافظ الخرج بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٠٩/٠٢هـ البرامج الرمضانية القرآنية لجمعية ارتق لتحفيظ القرآن الكريم بالخرج تحت شعار ” رمضان شهر القرآن والإحسان ” بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المشرف العام على المركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
و بيّن الدكتور الجريوي أن البرامج القرآنية الرمضانية التي دُشِّنت تشمل مجموعةً من البرامج القرآنية المتنوعة التي تخدم كافة شرائح المجتمع ، مثل برنامج (روح التراويح) المخصص لأئمة المساجد في المحافظة لمراجعة وضبط الحفظ في صلاة التراويح، وبرنامج (أحسن القول) في دورته العشرين المخصص لطلاب وطالبات الجمعية، وبرنامج (علّمني القرآن) الذي يستهدف الناطقين بغير العربية، وبرنامج (تاج الوقار)، وبرنامج (ختمة) وغيرها من البرامج القرآنية.
وقد ثمّن سمو المحافظ لجمعية ارتق لتحفيظ القرآن الكريم بالخرج هذه الجهود والبرامج المتنوعة.