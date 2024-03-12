نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > بالصور.. سمو محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان
12/03/2024   9:59 م

بالصور.. سمو محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان

+ = -
63

شارك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة إفطارهم الرمضاني في الميدان، تقديراً لما يقومون به من دور أمني خلال الشهر المبارك.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية، لخدمة دينهم ووطنهم.

ونوه سموه الى متابعة وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله- وحرصهم الدائم لكافة الأعمال الأمنية.

سائلاً سموه المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

 

بالصور.. سمو محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885291026.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com