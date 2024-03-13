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جديد المحليات > غدًا.. بدء حجز حجاج الخارج عبر “نسك”
13/03/2024   10:35 ص

غدًا.. بدء حجز حجاج الخارج عبر “نسك”

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تتيح وزارة الحج والعمرة، حجز باقات الحج للدول التي تخدمها منصة “نسك حج”، اعتبارًا من اليوم (الأربعاء).

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد دشنت منصة “نسك حج” العام الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج، ورفع جودة الخِدمات المقدمة لهم؛ بهدف إثراء تجربتهم الدينية والثقافية، وتحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وتتيح منصة نسك لحجاج العديد من الدول في أوروبا والأمريكتين وأستراليا، إمكانية التسجيل والحجز والدفع الإلكتروني ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، واختيار حزم الخدمات مثل: السكن، والإعاشة، والطيران والإرشاد، والنقل.

كما تُقدم المنصّة حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للراغبين في أداء حج هذا العام لتمكينهم من أداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، وذلك بـ7 لغات عالمية. وفق “أخبار 24”.

غدًا.. بدء حجز حجاج الخارج عبر “نسك”

جديد المحليات
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