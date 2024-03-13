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رياضة > اللذيذ: فخورون بـ”الهلال” والاتحاد
13/03/2024   11:07 ص

اللذيذ: فخورون بـ”الهلال” والاتحاد

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أعرب سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة الدوري السعودي للمحترفين، عن فخره واعتزازه بما قدمه فريقا الهلال والاتحاد في مواجهتي ربع نهائيدوري أبطال آسيا.

وحسم الهلال مقعده في نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الاتحاد بالفوز عليه ذهابًا إيابًا بنتيجة واحدة هي 2/0.

وكتب اللذيذ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”اكس”، تهنئة للهلال بتأهله إلى نصف نهائي آسيا موجهًا الشكر للاتحادعلى تمثيل الكرة السعودية بكل قوة وعزيمة.

وأكد سعد اللذيذ على فخره بالثنائي الهلال والاتحاد بانجازاتهماومشوارهما في دوري أبطال آسيا متمنيًا لهما المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة. وفق “سبورت 24”.

اللذيذ: فخورون بـ”الهلال” والاتحاد

رياضة
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