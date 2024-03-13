“جيسوس”: استمرارية الفوز جاءت بفضل قوة المجموعة

أكد المدير الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس، أن فريقه لم ينتصر فقط بالنتائج بل قدم أداء وأهدافاً رائعة.
وحسم فريق الكرة الأول بنادي الهلال بطاقة الترشح إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إثر تغلبه على حساب نظيره الاتحاد بهدفين دون رد، في مباراة إياب دور الثمانية، التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بجدة.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه يملك لاعبين ومجموعة داخل الفريق على مستوى عالٍ، والتجارب وعقلية اللاعبين ساعدتاه على هذه الاستمرارية.
وأضاف أن لدي لاعبين رائعين بعيداً عن المستوى الفني، والجميع فريق واحد والهدف واحد اسم نادي الهلال، مشيراً إلى أن النتائج أتت بفضل قوة المجموعة، والانتصار على منافس قوي ويملك لاعبين مميزين. وفق “سبورت 24”.
وأوضح أن لدي عقداً مع الهلال حتى مايو ولديه تأكيدات بأن المستقبل سيكون هناك أشياء كبيرة، لافتاً إلى أن الفريق لديه أهداف ولديهم نصف نهائي ومن ثم تحقيق بطولة آسيا، وفي الدوري لديهم مهمة حسم اللقب، وعند تحقيق الإنجازات كثير من الأمور ستكون أسهل وتركيزهم الكامل حالياً على الإنجازات.