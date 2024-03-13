سمو محافظ الخرج يكرم الطالب الطليان بمناسبة بمناسبة تحقيقه الميدالية الذهبية ضمن منافسات الشعر والقصة والرواية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة.
كرم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٩/٣هـ الطالب عبدالرحمن بن سعد الطليان بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية على مستوى دول الخليج العربي في مسار الشعر ضمن منافسات الشعر والقصة والرواية التي استضافتها الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتنظيم من مكتب التربية العربي لدول الخليج.
وهنأ سموه الطالب حصوله على هذه الجائزة مثمناً الجهود المبذولة من إدارة التعليم وكل من أسهم في الدعم والمساندة لتحقيق هذا الإنجاز .
ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة -حفظها الله- من اهتمام ورعايه لأبناء الوطن، وتوفير السبل والبيئة المناسبة لدعم المواهب والمتميزين.
يذكر أن ” مسابقة الشعر والقصة والرواية ” مسابقة مستحدثة الأول مرة تقام في نسختها الأولى على مستوى دول الخليج العربي، وينظمها ويُشرِف عليها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، وتسعى هذه المسابقة إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية.