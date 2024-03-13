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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يستلم التقرير السنوي لادارة الجوازات بالمحافظة
13/03/2024   10:29 م

سمو محافظ الخرج يستلم التقرير السنوي لادارة الجوازات بالمحافظة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه سموه بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ مدير إدارة جوازات الخرج العقيد خالد بن سليمان الموسى يرافقة عدد من ضباط منسوبي جوازات الخرج .

وتسلّم سمو المحافظ نسخة من التقرير السنوي ، مطّلعًا على ما تضمنه من إحصائيات وجهود .

ونوّه سموه بما تضمنه التقرير من معلومات وإحصائيات، تبرز جهود منسوبي الجوازات ، والأعمال التي يقومون بها، مؤكداً على تعزيز الجهود لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمحافظه.

سمو محافظ الخرج يستلم التقرير السنوي لادارة الجوازات بالمحافظة

جديد الخرج
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