سمو محافظ الخرج يستلم التقرير السنوي لادارة الجوازات بالمحافظة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه سموه بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ مدير إدارة جوازات الخرج العقيد خالد بن سليمان الموسى يرافقة عدد من ضباط منسوبي جوازات الخرج .
وتسلّم سمو المحافظ نسخة من التقرير السنوي ، مطّلعًا على ما تضمنه من إحصائيات وجهود .
ونوّه سموه بما تضمنه التقرير من معلومات وإحصائيات، تبرز جهود منسوبي الجوازات ، والأعمال التي يقومون بها، مؤكداً على تعزيز الجهود لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمحافظه.