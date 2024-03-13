سمو محافظ الخرج يكرم فريق عمل منتدى الخرج الصناعي

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بجهود فريق عمل منتدى الخرج الصناعي الذي أقيم في شهر فبراير 2024م برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض ودعم وإشراف وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشراكة وزارة الاستثمار وتنظيم من غرفة الخرج من خلال التشغيل الذاتي وإشرافهم المباشر لمنتدى الخرج الصناعي المقام في ساحة الاحتفالات غرب المحافظة.
وذكر سموه إن ما حققه منتدى الخرج الصناعي من تنوع في الأجنحة المشاركة والبالغة١٣٧ جهة حكومية وقطاع خاص وورش عمل وجلسات حوارية وجلسات استشارية للمشاريع الريادية من قبل المكاتب المشاركة في المنتدى وملتقى التوظيف حيث شهد المنتدى تحقيقاً لأرقاماً قياسية أكدت أن وراء هذا العمل رجال أكفاء قادرين على تنظيم وتشغيل فعاليات المحافظة بحضور ٢٥ ألف زائر و١٤ اتفاقية و ١٢ جلسة حوارية و٢٧ ورشة عمل و٧٦ متحدثا من مختلف القطاعات استفاد منها ٥٨١ شابا وشابة ومجموع عدد الوظائف بالملتقى ١٥٨٤ فرصة وظيفية .
مؤكداً سموه أن محافظة الخرج ولادة للطاقات الشبابية وأبناء وطننا الغالي قادرين على تحقيق الأهداف وترجمة الرؤى .
فيما أعرب رئيس غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل عن شكره لصاحب السمو الملكي محافظ الخرج مشيراً إلى أن هذا التكريم هو تجسيد للقيادة المتفردة والعطاءات المستمرة من سموه وتحفيز في تقديم المزيد من العمل والإنجاز عبر منظومة الفعاليات والأنشطة في الغرفة.
مبيناً أن الغرفة اعتمدت تشغيل كافة فعالياتها وأنشطتها ذاتياً عبر فريق عمل قادر على تحقيق الأهداف في ظل دعم أعضاء مجلس الإدارة للأمانة العامة وتذليل كافة المتطلبات للفريق مما يسهم بمزيد من العطاء والإنتاجية مقدما شكره لسموه على تكريم فريق العمل وفريق المركز الإعلامي للمنتدى.