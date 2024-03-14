هل تكون الـ “6 ثابتة” على الاتحاديين؟

يتجدد الصراع بين الاتحاد والهلال في الموسم الرياضي الحالي للمرة السادسة، بعد أن أوقعت قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2023 الفريقين في مواجهة مباشرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).
وخسر الاتحاد المباريات الـ 5 أمام الهلال في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث فاز الأزرق بـ3 /1 في ربع نهائي البطولة العربية، وفي مواجهتي الدوري 4/ 3 ذهاباً و3/ 1 اياباً، وبهدفين نظيفين ذهاباً وإياباً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
ويتطلع الاتحاديون للخروج من عقدة الهلال وتحقيق الفوز الأول له في الموسم الرياضي على الأزرق خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين في نصف نهائي كأس الملك.
وفي الوقت الذي أوقعت القرعة الاتحاد أمام الهلال، أقرت كذلك مواجهة النصر بنظيره الخليج على ملعب الأول بارك بالرياض.
وفاز الاتحاد برباعية نظيفة على الفيصلي في دور ربع النهائي، بينما انتصر الخليج بصعوبة بهدفين مقابل واحد على أبها؛ ليكون مفاجأة البطولة، في نسختها الحالية. وفق “سبورت 24”.
يذكر أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين يحصل على جائزة قدرها 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى مقعد مباشر في كأس السوبر السعودي ومقعد مباشر في نسخة دوري أبطال آسيا.