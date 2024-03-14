الهوية الجديدة لـ “كأس الملك”

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء في الرياض، عن الهوية الجديدة لكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024، وذلك تزامنًا مع إجراء قرعة الدور نصف النهائي من المسابقة، بمشاركة أندية الهلال، النصر، الخليج، والاتحاد.
ويأتي تدشين النسخة الجديدة من الكأس نظرًا لاحتفاظ نادي الهلال بالنسخة السابقة بعد فوزه باللقب العام الماضي، وهي المرة الرابعة التي يتوج فيه بطلًا للنسخة ذاتها (2015، 2017، 2020، 2023)، حيث تنص الفقرة 4 من المادة 27 من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على أحقية النادي الذي يفوز بالكأس ثلاث مرات متتالية، أو أربع مرات متفرقة امتلاك النسخة.
وكانت النسخة السابقة من الكأس تم تدشينها عام 2011 حيث شهدت هذه الكأس تنافسًا كبيرًا بين الأندية منذ ذلك الحين وحتى آخر ظهور لها في الموسم الماضي 2022-2023. وفق “سبورت 24”.
يذكر أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين يحصل على جائزة قدرها 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى مقعد مباشر في كأس السوبر السعودي، ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.