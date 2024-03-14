الاتحاد يستعيد “بنزيما وكانتي” أمام الفتح

ينتظر أن تشهد قائمة الاتحاد أمام الفتح، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ24 للدوري السعودي للمحترفين، عودة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي لتعزيز صفوف الفريق بعد غيابهما بداعي عدم الجاهزية الفنية والإيقاف عن مواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي خسرها الفريق بثنائية نظيفة، في الوقت الذي سيفتقد الفريق لخدمات البرازيلي فابينيو للإصابة.
ويخوض الاتحاد المواجهة التي سيحل بها ضيفاً على الفتح للعودة لجادة الانتصارات ومواصلة مشواره لحصد مركز متقدم في سلم الترتيب يمنحه أحقية المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا، حيث يحتل الاتحاد المركز الرابع في سلم ترتيب الفرق بـ40 نقطة وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني الأهلي. وفق “سبورت 24”.
ويبدأ فريق الاتحاد (الخميس) الإعداد الفعلي لمواجهة الفتح وذلك على ملعبه بمعقل النادي، في الوقت الذي يبدو أن عناصر الفريق الأجنبية السبعة ستكون جاهزة للمباراة باستثناء فابينيو الذي يعاني من إصابة قد تبعده عن المشاركة مع الفريق لقرابة الـ6 أسابيع قبل العودة التدريجية للتدريبات.
وتعرض فابينيو لإصابة عضلية بعد مرور 13 دقيقة فقط من مواجهة فريقه أمام الهلال ليغادر الملعب متأثراً بالإصابة ليدخل بديلاً عنه سلطان الفرحان قبل أن يخسر الفريق بثنائية نظيفة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.