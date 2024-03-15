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15/03/2024   8:32 ص

تطبيق لتحديد “المسارات” و”المواقف” بالمسجد الحرام

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أطلقت النقابة العامة للسيارات بمكة المكرمة، تطبيق (زوار مكة Makkah Visitors)، ‏الذي يقوم بتحديد المواقف والمسارات المؤدية إلى المحطات المحيطة بالمسجد الحرام، ما يحسن خدمات تنقل ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك 1445، ويجعل تأدية النسك أكثر ⁧‫يسرا وطمأنينة.

وفي هذا السياق، نشرت النقابة، عبر حسابها في منصة “إكس”، خريطة تفاعلية لنقل قاصدي المسجد الحرام، عبر حافلات مهيأة تضمن سرعة وصولهم بيسر وسهولة.

‬⁩جدير بالذكر أن النقابة العامة للسيارات، هي الجهة المشرفة على تنظيم شركات نقل ضيوف الرحمن، وتنضوي تحت مظلة وزارة الحج. وفق “أخبار 24”.

تطبيق لتحديد “المسارات” و”المواقف” بالمسجد الحرام

مال وأعمال
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