ترميم “الفك السفلي” لمريض بالرياض

تمكّن فريق جراحة الوجه والفكين في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، من إجراء عملية دقيقة ومعقدة لترميم الفك السفلي، باستخدام مفصل صناعي ممتد صُمم خصيصاً ليناسب المريض.
وقاد الفريقَ الطبيَّ خلال الجراحة، أستاذ جراحة الوجه والفكين المساعد بالمدينة الجامعية الدكتور ياسر العلي، الذي أكّد أن هذه العملية الجراحية تصنّف من العمليات الصعبة التي تتطلب مهارة متميزة ودقة عالية عند إجرائها.
وأوضح الدكتور العلي، أنه جرى ترميم الفك والمفصل باستخدام مفصل صناعي ممتد مصمم خصيصًا للحالة، التي كانت تعاني من تشوه شديد في الوجه نتيجة استئصال جزء كبير من الفك السفلي لإزالة ورم، وخضعت بعدها لعدة عمليات جراحية غير ناجحة. وفق “أخبار 24”.