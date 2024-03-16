أحدث سيارات “مرسيدس” الكهربائية بطريقها للأسواق

اقتربت العلامة التجارية “مرسيدس” من إطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة وإتاحتها بالأسواق قريباً بعدما خضعت لمجموعة كبيرة من التجارب على مدار الأعوام الماضية، حيث قطعت “Vision EQXX ” في آخر التجارب مسافة ألف كلم بشحنة واحدة فقط.
وحسب بيانات الشركة، سجلت السيارة كفاءة قدرها 13.5 كلم لكل كيلوواط، مع قطع مئات الكيلومترات باستخدام طاقة البطارية عبر الطرق السريعة، كما أن معامل السحب يبلغ مقداره 0.17 والذي يعد الأفضل على الإطلاق.
وتتمتع السيارة، التي تعد حالياً أقرب ما يمكن من مرحلة الإنتاج، بجناح هوائي إضافي في الجهة السفلية يمتد للخارج بعيداً عن الجسم لجعل خروج الهواء من الهيكل السفلي سلساً قدر الإمكان، مع وصول متوسط الكفاءة لمقدار 68.7 كلم في الساعة وهو ما يوفر مقدار 120 كلم في اللتر. وفق “أخبار 24”.