الأمطار “تُحيي” وادي الحمدة بالباحة

جرت السيول بوادي الحمدة بمنطقة الباحة قادمة من سد الملد والأودية والشعاب المحيطة به؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام.
وجعل جريان الماء وادي الحمدة مقصدًا للزوار؛ إذ يعتبر من أهم المواقع السياحية وأبرزها بمنطقة الباحة، وواجهة سياحية خاصة بعد هطول الأمطار، حيث يقع على بعد 4 كيلو مترات من مدينة الباحة.
ويمتزج جمال صخور الجبال التي شكلتها عوامل التعرية، بنقاء تربة الوادي، وجريان ينابيع المياه فيه واخضرار الأشجار المعمرة “السدر”، التي تمتد على جانبي الوادي مما يوفر الأماكن المناسبة لمحبي الرحلات البرية.
ويمتاز وادي “الحمدة” كغيره من المواقع السياحية بمنطقة الباحة، بوفرة المياه وغزارة هطول الأمطار وخصوبة الأرض مما يضفي على المكان جمالًا طبيعيًا، حيث جذب خلال الإجازة المطولة أعدادًا كبيرة من أهالي وزوار المنطقة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن منطقة الباحةِ شَهِدَتْ أمس هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاءً من محافظة بلجرشي، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتِ الأرضُ.