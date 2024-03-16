“أبل” تدخل الذكاء الاصطناعي لـ”هواتفها”

تعتزم شركة أبل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى هواتف آيفون، ومواكبة سامسونغ التي اعتمدت هذه التكنولوجيا في أجهزتها، وذلك بالاستحواذ على شركة DarwinAI الكندية الناشئة المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب ما ذكرته “بلومبرج” انتقل موظفو الشركة إلى قسم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أبل، برئاسة ألكسندر وونغ، باحث الذكاء الاصطناعي في جامعة واترلو وأحد الشخصيات الرئيسية في الشركة الناشئة المستحوذ عليها.
وتعمل أبل حالياً على تطوير أنظمة iOS جديدة ستوفر تقنيات الذكاء الاصطناعي لهواتف آيفون، كما أن بعض الميزات التي تستخدم هذه التقنيات من المفترض أن تظهر في أنظمة macOS 15 قبل نهاية العام الجاري.
وكانت ” DarwinAI ” طورت تقنية الذكاء الاصطناعي لفحص المكونات بصريًا أثناء عملية التصنيع، كما تعمل على جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي أصغر وأسرع، وهو ما قد يفيد “أبل” التي تركز على تشغيل الذكاء الاصطناعي على الأجهزة بدلاً من تشغيله بالكامل عبر الحوسبة السحابية. وفق “أخبار 24”.
وتدعم الصفقة جهود أبل في توظيف الذكاء الاصطناعي في هواتفها، بعدما وعد الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، في وقت سابق، أن الشركة في عام 2024 ستستحوذ على المستقبل في عالم الذكاء الاصطناعي.
وتتصدر أبل قائمة الشركات الكبرى في إجراء عمليات الاستحواذ على شركات الذكاء الاصطناعي، تليها جوجل التي استحوذت على 21 شركة، ثم ميتا التي استحوذت على 18 شركة، ومايكروسوفت التي استحوذت على 17 شركة.