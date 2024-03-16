11 معياراً لتقيّيم “المتاجر الإلكترونية” بـ”الذكاء الاصطناعي”

أطلقت وزارة التجارة مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، وذلك تزامُنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وشعاره هذا العام “مسؤولية وعدالة الذكاء الاصطناعي للمستهلكين”.
وتهدف المبادرة بحسب الوزارة إلى رفع امتثال المتاجر الإلكترونية في السوق السعودية، وتمكين التاجر من معرفة تقييم متجره الإلكتروني، وإمكانية تصحيح نتيجة التقييم بعد الالتزام بالمعايير المحددة.
وحددت “التجارة” 11 معيارًا معتمدًا يتم بناءً عليها تقييم امتثال المتاجر الإلكترونية، وهي: إبراز رقم السجل التجاري والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسية للمتجر، وإبراز الرقم الضريبي، والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسية للمتجر، وتوثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، وتوثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، وتوفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن المعايير توفُّر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، وسياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر، وسياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، إضافةً إلى توفير وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء “تواصل معنا” على المتجر، وموقع إلكتروني آمِن وبجودة عالية (سرعة الموقع، سهولة الاستخدام، رابط https يتوفر لدية حماية الأمن السيبراني)، وأخيرًا عدم وجود مخالفات صادرة “غير مُسدَّدة” على المنشأة.