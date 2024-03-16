“الداخلية” تُرحل 11.9 ألف “مخالف”

كشفت وزارة الداخلية عن ترحيل 11.9 ألف مخالف، وذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إضافة إلى ضبط 19.7 ألف آخرين، وإخضاع 60 ألف وافد لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان السبت، أن إجمالي المخالفين الذين ضم ضبطتهم خلال الفترة من 7 مارس وحتى 13 من الشهر ذاته بلغ 19746 مخالفًا، منهم 11.2 ألف مخالف لنظام الإقامة، و5.5 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و2.9 ألف مخالف لنظام العمل.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 972 شخصًا 47% منهم يمنيو الجنسية، و50% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 109 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط 24 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، ويخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 60 ألف وافد مخالف، منهم 55.8 ألف رجل، و4.6 ألف امرأة.
وأشارت الوزارة أنه تمت إحالة 53.2 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1740 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11.9 ألف مخالف.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة، بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.