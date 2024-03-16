“كلوب”: صلاح لاعب استثنائي

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن فوزه السهل في الدوري الأوروبي لكرة القدم على سبارتا براج جعل الفريق يبدأ في التركيز على مواجهة مانشستر يونايتد في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل خلال مباراة سبارتا.
كان فريق كلوب متقدما بنتيجة 5-1 في مباراة الذهاب، وتقدم يوم الخميس 4-صفر بعد 14 دقيقة، ليضمن التأهل إلى دور الثمانية. وفي النهاية فاز ليفربول بنتيجة 6-1 و11-2 في مجموع المباراتين.
وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي قبل لقاء الأحد المقبل: إن محمد صلاح جاهز بالتأكيد للمباراة المقبلة.
وأضاف، أن صلاح لاعب استثنائي، مشيرا إلى أنها كانت مباراة غريبة في الشوط الثاني، وكان يرغب في استبداله لكن لم يكن ذلك ممكنا بسبب وضع بوبي. وفق “سبورت 24”.
وتم استبدال بوبي كلارك بعد تعرضه لكدمة أمام سبارتا لكن كلوب يتوقع أن يكون لاعب خط الوسط جاهزا لمواجهة يونايتد، وهو سعيد جدا بتقدم محمد صلاح منذ عودته الأخيرة من الإصابة.
وسجل صلاح يوم الخميس في أول مباراة له مع النادي منذ عودته مصابا من كأس الأمم الإفريقية في يناير كانون الثاني الماضي، ويواجه اللاعب المصري الآن منافسه المفضل بعد أن سجل 12 هدفا في 13 مباراة ضد يونايتد.