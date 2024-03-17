نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المغش”.. سيد السفرة الرمضانية “الجيزانية”
17/03/2024   6:17 ص

“المغش”.. سيد السفرة الرمضانية “الجيزانية”

+ = -
59

تمتلك منطقة جازان الكثير من الأكلات الشعبية الشهية التي تلقى حضوراً خاصاً ومميزاً في شهر رمضان، وتعد ضمن الموروثات التي تنفرد بها المنطقة واعتادت ربات البيوت على تحضيرها.

وعلى الرغم من تنوع الأطعمة الحديثة والوجبات السريعة، إلا أن “المغش” يعد سيد السفرة الرمضانية الجيزانية؛ نظراً للإقبال عليه بشكل كبير خلال هذا الشهر الكريم، وقلّ ما تجد بيتًا يخلو من هذه الأكلة الشهيرة.

ويُحافظ أهالي منطقة جازان على أكلاتهم الشعبية التقليدية على موائد الإفطار الرمضانية، كموروث ثقافي توارثته الأجيال، وظل  المغش حاضرًا ومتجددًا عامًا بعد عام، خاصة بعدما حظي باختياره من قبل هيئة فنون الطهي كطبق لمنطقة جازان ضمن مبادرة “روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق”.

وتتفنن ربات البيوت في إعداد المغش وغيره من الأطباق الرمضانية، ومنها الشوربة والخمير والسمك، معتمدات على “الميفا” كوسيلة تقليدية لطهي وجبات الإفطار الرمضانية خاصة، حيث تمنح نكهة مميزة لمختلف الأطباق الشعبية. وفق “أخبار 24”.

ويتكون “المغش” من اللحم والخضار والبصل تقطع قطعاً صغيرة ثم توضع في قدر حجري، وهو عبارة عن وعاء على شكل أسطواني مصنوع من الحجر لكي يتحمل دراجات الحرارة العالية، ويضاف إليه الماء والبهارات، ومن ثم يتم وضعه في الميفا (التنور)، ويتوافر في جميع البيوت في جازان أو يوضع في الفرن، ويتم تغطيته بالقصدير ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين ثم يقدم للأكل.

“المغش”.. سيد السفرة الرمضانية “الجيزانية”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885291453.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com