علامات اضطراب “المرارة”

كشفت خبيرة طبية أن الجسم يطلق إشارات معينة تدلل على اضطراب عمل حوصلة المرارة التي لها دور مهم في عملية هضم الطعام ويؤدي اختلال عملها إلى مشكلات صحية خطيرة.
وقالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، إنه يمكن أن تتنوع أعراض اختلال عمل حوصلة المرارة، ولكن في معظم الحالات يشكو الشخص من ألم خفيف في المرفق الأيمن، يمكن أن ينتشر إلى الظهر أو الكتف الأيمن.
وأضافت أن من بين هذه العلامات أيضا الشعور بالثقل والشبع في البطن خاصة بعد الأطعمة الدهنية أو الوجبات الثقيلة، والإمساك، أو على العكس من ذلك، الإسهال، وحدوث تغيرات في لون وتماسك البراز. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن من لديه مشكلة في المرارة لا يستطيع في كثير من الأحيان تحمل الأطعمة الدهنية، والتي بعد تناولها تشتد آلام البطن، وقد تكون مصحوبة بألم حاد وتقيؤ، وقد تضطرب عملية تبادل صبغة البيليروبين الصفراوية، ما يؤدي إلى اليرقان، وبسبب ذلك، قد يكتسب الجلد وبياض العينين صبغة صفراء.