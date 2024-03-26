8 غيابات في “الأخضر” قبل مواجهة طاجيكستان

بات في حكم المؤكد غياب الثنائي عبدالرحمن غريب وعبدالإله المالكي، عن صفوف المنتخب الوطني في مواجهة طاجيكستان، المقرر لها غدًا الثلاثاء.
ويحل الأخضر السعودي ضيفًا على نظيره الطاجيكي، في السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء، بمنافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ولم يستكمل المالكي وغريب الحصة التدريبية للمنتخب الوطني، اليوم الإثنين، بسبب آلام الركبة.
وازدادت غيابات لاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة طاجيكستان بالجولة الرابعة، حيث وصلت إلى الرقم “8”، من انطلاق معسكر مارس، بعد إصابة الثنائي عبدالرحمن غريب وعبدالإله المالكي.
وكان المدير الفني الإيطالي مانشيني قد استبعد في البداية الثلاثي وليد الأحمد وعبدالله الخبيري ومتعب الحربي بسبب الإصابة، وقام باستدعاء محمد البريك. وفق “سبورت 24”.
كما سمح روبرتو مانشيني بمغادرة سعود عبدالحميد لمعسكر “الأخضر” قبل ساعات من وفاة والده، بالإضافة إلى خروج كل من ناصر الدوسري للإصابة في الفخذ وإيقاف علي البليهي بسبب تراكم البطاقات.
ويتصدر المنتخب الوطني السعودي قمة مجموعته بعد نهاية الدور الأول من التصفيات برصيد 9 نقاط، بينما يحل المنتحب الطاجيكي ثانيًا برصيد 4 نقاط.