“الحج” تطرح 5 وظائف موسمية

كشفت وزارة الحج والعمرة عن توفر عدد من الوظائف الموسمية للمواطنين لموسم الحج لعام 1445 هـ للعمل في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة هي مراقب حج وعمرة، وخدمة عملاء وفني ميكانيكي وسائقون ومهندسون، وسيتاح التقديم لمدة ثلاثة أيام.
ويشترط في المتقدم على الوظائف، أن يكون سعودي الجنسية حاصلا على شهادة ثانوية عامة فأعلى ويمتلك القدرة البدنية والصحية، ولديه رخصة قيادة سارية وألا يقل عمر المتقدم عن 22 عاما وألا يزيد على 45 عاما، مشيرة إلى أن الأفضلية لمن يمتلك خبرة في أعمال الحج والعمرة ولمن يتقن إحدى لغات الحجاج.