“سكري الدماغ” يسلب الذاكرة

كشفت دراسة حديثة أن مرض السكري من النوع الثاني قد يتطور في بعض الحالات ويتسبب في الإصابة بالزهايمر وفقدان الذاكرة ما جعل العلماء يطلقون عليه مصطلح “سكري الدماغ”.
وأشارت نتائج الدراسة التي أجريت على عينة من الفئران، إلى أنه من الممكن الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر عن طريق السيطرة على مرض السكري بشكل جيد أو تجنبه في المقام الأول.
ووجدت الدراسة أن النظام الغذائي الغني بالدهون يتسبب في سلسلة من الالتهابات بالأمعاء لدى المصابين بالسكري، وهذه الالتهابات تؤثر بشكل أو بآخر في طريقة عمل الدماغ فيما يتعلق بالذاكرة والتخزين ما تسبب في أعراض الزهايمر لدى من تضمنتهم عينة البحث.
وقال الأستاذ المشارك في جامعة تكساس وقائد الدراسة ناريندرا كومار، إن مرضَي السكري والزهايمر مرتبطان بقوة، ومن خلال اتخاذ تدابير وقائية أو تخفيفية لمرض السكري، يمكننا منع أو على الأقل إبطاء تطور أعراض الخرف في مرض الزهايمر. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه قد يكون من الممكن إيقاف المسار الالتهابي الذي ظهر في الأمعاء لدى المصابين بالسكري والذي يؤثر في عمل الدماغ، وذلك بتناول غذاء صحي والسيطرة على نسبة السكر في الدم في أقرب وقت ممكن.