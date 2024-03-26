المملكة تواصل إغاثة أوكرانيا بـ 70 طناً مساعدات

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.
وتحمل الطائرة على متنها 70 طنًا من المواد الإغاثية ومولدات وأجهزة كهربائية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، تمهيدًا لإيصالها لداخل أوكرانيا.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم، عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.